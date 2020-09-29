Василевский стал первым вратарём в истории НХЛ, выигравшим 18 матчей за один плей-офф

Закончился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0. Команда Джона Купера стала обладателем Кубка Стэнли 2020 года.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска, оформив первый шат-аут за карьеру в плей-офф НХЛ. 26-летний Василевский стал первым вратарём в истории НХЛ, выигравшим 18 матчей за один плей-офф.

Заметим, что две победы Василевского пришлись на квалификационный турнир, который был сыгран в этом году в рамках нового формата плей-офф НХЛ, введённого из-за ситуации с пандемией коронавируса. Тем не менее достижения игроков в этих матчах официально включаются в общую статистику Кубка Стэнли. Таким образом, российский голкипер установил рекорд, который будет невозможно побить при обычном формате плей-офф.