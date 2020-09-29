Виктор Хедман: «Тампа» провела самую совершенную игру за всю мою карьеру в клубе

Шведский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал победу в Кубке Стэнли.

«Никогда в своих мечтах я не думал, что выиграю Кубок Стэнли. Это мечта. Это так нереально. Это то, о чём вы мечтаете, когда играете около дома, когда росли. Мы собираемся стать чемпионами Кубка Стэнли навсегда. Эта победа останется в истории. Наши дети, наши внуки, когда увидят Кубок Стэнли, они увидят наши имена. «Тампа» провела самую совершенную игру за всю мою карьеру в клубе», — приводит слова Хедмана журналист Брайан Бёрнс в своём «твиттере».

Шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», который прошёл в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс», завершился победой номинальных гостей со счётом 2:0. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли — 2020. Команда во второй раз в своей истории выиграла престижный трофей.