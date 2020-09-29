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Худобин — о будущем: впереди у меня парочка переговоров с «Далласом»

Худобин — о будущем: впереди у меня парочка переговоров с «Далласом»
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин после поражения в финале Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» ответил на вопрос о своём будущем. У 34-летнего вратаря истекает контракт со «Старз», после чего он может стать неограниченно свободным агентом.

«Ребята, давайте я сначала переварю всё то, что с нами произошло. Мы переварим весь этот плей-офф. Думаю, у меня впереди будет парочка переговоров с «Далласом». Тогда будет можно отвечать на какие-то вопросы. А пока сказать нечего. И сейчас об этом вообще не думаю. Мы только что закончили сезон. Не так, как хотели бы. И я отвечу на ваш вопрос немного позже», — цитирует Худобина пресс-служба НХЛ.

34-летний Худобин одержал 14 побед в 25 матчах при проценте отражённых бросков 91,7 и коэффициенте надёжности 2,69.

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