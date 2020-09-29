«Салават Юлаев» подписал пробный контракт с голкипером Александром Скрынником
«Салават Юлаев» подписал пробный контракт с голкипером Александром Скрынником, информирует официальный сайт уфимского клуба.
«На данный момент у нас возникли проблемы с тем, что по медицинским показателям не смогут принять участие в следующих матчах несколько наших голкиперов. В связи с этим мы заключили пробный контракт с вратарём из нашей системы. Скрынник неплохо начал сезон, и я думаю, что для него это будет хорошая проверка в КХЛ», — сказал спортивный директор клуба Василий Чижов.
В нынешнем сезоне Скрынник выступал за нефтекамский «Торос». Всего в ВХЛ голкипер провёл 223 игры (106 побед), процент отражённых бросков – 92 при общем коэффициенте надёжности 2.20. В КХЛ Скрынник провёл 9 игр за китайский «Куньлунь Ред Стар».
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