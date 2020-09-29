Пуустинен: верю, что сезон КХЛ можно доиграть — людям нужно отвлекаться от карантина

Нападающий новосибирской «Сибири» Юусо Пуустинен прокомментировал ситуацию с коронавирусом и его влиянии на хоккейный сезон в КХЛ и финской SM-лиге.

«Профессиональный атлет — существо простое. Чем больше вы можете сосредоточиться на том, что может повлиять на вас, тем лучше. Конечно, ситуация с коронавирусом затрагивает весь мир. Не секрет, что он поразил и нашу команду во время тренировочных сборов. Я не хочу говорить об именах. Частично это отразилось на наших результатах. Что касается сезона в КХЛ, то я верю, что сезон можно сыграть и матчи продолжатся.

Ситуация с «Йокеритом» усложняется, когда мы находимся в Финляндии. В таком же положение рижское «Динамо». Подходы к ситуации с пандемией в странах разные. Сам я насчёт коронавируса не беспокоюсь. Насколько я понимаю, у меня должен быть иммунитет в организме, поэтому на данный момент заражения опасаться не стоит.

Надеюсь, что финский чемпионат состоится в более-менее нормальном формате. Я сам болею за Формулу-1 и очень рад, что они гоняются даже при пустых трибунах. Это приносит много радости. Надеюсь, что и хоккей сможет порадовать болельщиков в это непростое время. Людям в повседневной жизни нужно отвлекаться от карантина», — приводит слова Пуустинена Yle.