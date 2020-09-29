Третьяк: проведение Кубка Карьяла под вопросом

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что Кубок Карьяла может не состояться.



«Проведение Кубка Карьяла сейчас под вопросом, потому что Финляндия закрылась. Мы сейчас будем думать, что сделать, может быть, стоит перенести этап в другое место. Но пока мы мониторим ситуацию, точно я ничего сказать не могу. Будем смотреть за ситуацией и решать вопрос день за днём», — приводит слова Третьяка ТАСС.



Кубок Карьяла должен пройти в Хельсинки с 5 по 8 ноября.



Напомним, что ранее из-за коронавируса был отменён чемпионат мира по хоккею–2020.



Кроме того глава оргкомитета Кубка Шпенглера Марк Джинола заявил, что в этом году турнир не состоится из-за коронавируса. По словам функционера, директорат турнира не мог гарантировать безопасность участникам соревнований даже в случае организации максимальной защиты от вируса.

КХЛ перенесла на один год Неделю звёзд хоккея—2021