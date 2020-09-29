Первый тренер Сергачёва: ему посчастливилось попасть к Куперу

Первый тренер защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва Андрей Жаренков поделился эмоциями от завоевания хоккеистом Кубка Стэнли.



«Миша в 14 лет ушёл от нас в «Витязь», потому что в те годы там собирали всех перспективных игроков по стране. Там собирали команду под юниорскую сборную. Ему поступило предложение, он решил уехать. И не прогадал. Всё-таки все лучшие специалисты собраны там, в Москве.



Каждый ребёнок, который занимается хоккеем, мечтает об НХЛ, и Миша не был исключением. С самого детства он был атакующим защитником, всегда подключался в атаку. Огромный талант. Сможет ли Миша стать обладателем «Норрис Трофи»? Считаю, сможет. Потенциал у него определённо есть. Кроме того, в жизни очень важно найти своего тренера. Когда он был молодой, ему посчастливилось попасть к Куперу, который в него верил и доверял.



Конечно, сейчас мы редко созваниваемся. В ходе сезона ни у меня, ни у него нет времени. Советов он у меня не просил. Когда человек играет в НХЛ, он у других спрашивает совета. В детстве у него были очень хорошие физические данные. У него не было конкурентов, в нашей команде Миша был на голову всех сильнее.



Знаком с его родителями, мы с ними до сих пор общаемся. Многое идёт от родителей, и в первую очередь им удалось заложить в Мише качества, благодаря которым он сейчас добивается успеха», — приводит слова тренера Sport24.

«Тампа» обыграла «Даллас» и стала обладателем Кубка Стэнли