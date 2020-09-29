Российский форвард «Сент-Луиса» перешёл в «Куньлунь»

Форвард системы «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко перешёл в «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальном сайте американской команды.



Отмечается, что 21-летний нападающий сможет вернуться в тренировочный лагерь команды НХЛ на сезон-2020/2021.



Прошедший сезон Торопченко провёл в фарм-клубе «блюзменов» «Сан-Антонио Рэмпейдж». Он принял участие в 59 встречах АХЛ, забросив пять шайб и сделав четыре результативные передачи при показателе полезности «-13» и 21 минуте штрафного времени.



Торопченко был задрафтован «Сент-Луисом» в четвёртом раунде драфта-2017 под общим 113-м номером.



В настоящий момент высшим достижением воспитанника московского «Динамо» является победа в плей-офф юниорской хоккейной лиги Онтарио в 2019 году.

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