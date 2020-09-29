Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Российский форвард «Сент-Луиса» перешёл в «Куньлунь»

Российский форвард «Сент-Луиса» перешёл в «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ 0

Форвард системы «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко перешёл в «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальном сайте американской команды.

Отмечается, что 21-летний нападающий сможет вернуться в тренировочный лагерь команды НХЛ на сезон-2020/2021.

Прошедший сезон Торопченко провёл в фарм-клубе «блюзменов» «Сан-Антонио Рэмпейдж». Он принял участие в 59 встречах АХЛ, забросив пять шайб и сделав четыре результативные передачи при показателе полезности «-13» и 21 минуте штрафного времени.

Торопченко был задрафтован «Сент-Луисом» в четвёртом раунде драфта-2017 под общим 113-м номером.

В настоящий момент высшим достижением воспитанника московского «Динамо» является победа в плей-офф юниорской хоккейной лиги Онтарио в 2019 году.

Торопченко: из «Сент-Луиса» прислали тренировочную программу. Спросили, как идут дела
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020