ТВ-аудитория шестого матча финала плей-офф в США стала худшей для решающих игр за 14 лет

Телевизионная аудитория шестого матча Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» (2:0, 4-2) в США составила около 2,9 млн зрителей, сообщается в «твиттере» Ричарда Дейтша.

Это худший результат для решающих игр в истории сотрудничества канала NBC с НХЛ, начавшегося с сезона-2005/2006. При этом в прошлом году аудитория седьмого матча между «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз» составила 8,7 млн зрителей, что стало лучшим результатом за тот же период.

«Можно с уверенностью сказать, что НХЛ больше никогда не захочет играть в сентябре (с НФЛ)», – написал в «твиттере» эксперт The Athletic Джеймс Миртл.

Стоит заметить, что НХЛ провела розыгрыш плей-офф 2020 года с августа по сентябрь из-за приостановки сезона в марте в связи с пандемией коронавируса.