Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Егор Яковлев входит в топ-3 худших игроков КХЛ по количеству грубых голевых ошибок

Егор Яковлев входит в топ-3 худших игроков КХЛ по количеству грубых голевых ошибок
Хоккей / КХЛ 0

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев входит в топ-3 худших игроков КХЛ по количеству грубых голевых ошибок, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей» со ссылкой на данные программы InStat. Лидером по количеству ошибок является защитник ХК «Сочи» Юрий Александров.

Защитники

Василий Токранов (СКА) – 5 (6 матчей)
Крис Уайдман («Торпедо») – 6 (10 матчей)
Илья Шинкевич («Динамо» Мн) – 6 (9 матчей)
Бреннан Менелл («Динамо» Мн) – 6 (9 матчей)
Сергей Зборовский («Автомобилист») – 6 (8 матчей)
Давид Рундблад («Сочи») – 6 (7 матчей)
Михаил Орлов («Торпедо») – 7 (11 матчей)
Андрей Зубарев («Спартак») – 7 (10 матчей)
Руслан Педан («Куньлунь») – 7 (5 матчей)
Валерий Васильев («Амур») – 8 (10 матчей)
Егор Яковлев («Металлург») – 8 (10 матчей)
Юрий Александров («Сочи») – 9 (9 матчей).

Нападающие

Данила Моисеев («Витязь») – 4 (9 матчей)
Герман Рубцов («Сочи») – 4 (9 матчей)
Микаэль Руохомаа («Сибирь») – 4 (8 матчей)
Александр Кучерявенко («Нефтехимик») – 5 (10 матчей)
Артём Голубович («Нефтехимик») – 7 (8 матчей).

Обесценились. 15 игроков КХЛ, теперь только мечтающих о больших деньгах
Из-за потолка зарплат огромные контракты им уже никто не даст. А многим урезают даже действующие соглашения.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020