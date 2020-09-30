Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев входит в топ-3 худших игроков КХЛ по количеству грубых голевых ошибок, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей» со ссылкой на данные программы InStat. Лидером по количеству ошибок является защитник ХК «Сочи» Юрий Александров.
Защитники
Василий Токранов (СКА) – 5 (6 матчей)
Крис Уайдман («Торпедо») – 6 (10 матчей)
Илья Шинкевич («Динамо» Мн) – 6 (9 матчей)
Бреннан Менелл («Динамо» Мн) – 6 (9 матчей)
Сергей Зборовский («Автомобилист») – 6 (8 матчей)
Давид Рундблад («Сочи») – 6 (7 матчей)
Михаил Орлов («Торпедо») – 7 (11 матчей)
Андрей Зубарев («Спартак») – 7 (10 матчей)
Руслан Педан («Куньлунь») – 7 (5 матчей)
Валерий Васильев («Амур») – 8 (10 матчей)
Егор Яковлев («Металлург») – 8 (10 матчей)
Юрий Александров («Сочи») – 9 (9 матчей).
Нападающие
Данила Моисеев («Витязь») – 4 (9 матчей)
Герман Рубцов («Сочи») – 4 (9 матчей)
Микаэль Руохомаа («Сибирь») – 4 (8 матчей)
Александр Кучерявенко («Нефтехимик») – 5 (10 матчей)
Артём Голубович («Нефтехимик») – 7 (8 матчей).
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