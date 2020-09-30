Шаттенкирк: куда бы «Тампа» ни поехала, люди говорили о «Коламбусе»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кевин Шаттенкирк прокомментировал победу в Кубке Стэнли, одержанную на следующий год после вылета в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Мы искали свою идентичность. Ребята по-прежнему держали это в голове, а куда бы мы ни поехали, люди говорили о „Коламбусе“. А потом мы вдруг осознали, что у нас совершенно новая команда, в которой много новых лиц.

Мы также посмотрели на мужскую баскетбольную команду Университета Вирджинии и вдохновились их примером. Все до единого хотели реабилитироваться и были голодны до побед», — цитирует Шаттенкирка пресс-служба НХЛ.

Мужская команда Университета Вирджинии заняла первое место в главном дивизионе NCAA, а затем 16 марта 2018 года уступила посеянному под 16-м номером Университету Мэриленда (54:74). Спустя год команда Университета Вирджинии завоевала титул.