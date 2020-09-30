В составе СКА на матч с «Сибирью» трое дебютантов. Ротенберга не будет на лавке команды

Стал известен состав санкт-петербургского СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью», который пройдёт в Новосибирске 30 сентября. Начало встречи — в 15:00 мск.

Исполнять обязанности главного тренера будет Лев Бердичевский, который сменил в этом качестве главу штаба Романа Ротенберга. 39-летнего Ротенберга на сей раз не будет на лавке команды. Ассистировать Бердичевскому будут Александр Титов и Питер Хирш.

Дебютируют в Континентальной хоккейной лиге нападающие Яков Тренин и Дмитрий Завгородний, арендованные «армейцами» у клубов НХЛ. Также первый матч в сезоне проведёт и Михаил Мальцев.

Бердин (В. Бринкман)

Белов – А. Бринкман, Ткачёв – Морозов – Николаев,

Грязнов – Кирсанов, Кузьменко – Аалтонен – Подколзин,

Зоркин – Дыбленко, Тимкин – Мальцев – Завгородний,

Калабушкин, Поляков – Тренин – Володин, Чибриков.