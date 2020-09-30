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В составе СКА на матч с «Сибирью» трое дебютантов. Ротенберга не будет на лавке команды

В составе СКА на матч с «Сибирью» трое дебютантов. Ротенберга не будет на лавке команды
Хоккей / КХЛ 0

Стал известен состав санкт-петербургского СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью», который пройдёт в Новосибирске 30 сентября. Начало встречи — в 15:00 мск.

Исполнять обязанности главного тренера будет Лев Бердичевский, который сменил в этом качестве главу штаба Романа Ротенберга. 39-летнего Ротенберга на сей раз не будет на лавке команды. Ассистировать Бердичевскому будут Александр Титов и Питер Хирш.

Дебютируют в Континентальной хоккейной лиге нападающие Яков Тренин и Дмитрий Завгородний, арендованные «армейцами» у клубов НХЛ. Также первый матч в сезоне проведёт и Михаил Мальцев.

Бердин (В. Бринкман)
Белов – А. Бринкман, Ткачёв – Морозов – Николаев,
Грязнов – Кирсанов, Кузьменко – Аалтонен – Подколзин,
Зоркин – Дыбленко, Тимкин – Мальцев – Завгородний,
Калабушкин, Поляков – Тренин – Володин, Чибриков.

Ротенберг устроил шоу в КХЛ. Он большой артист, но искренне болеет нашим хоккеем
Однако общественное признание к Роману Борисовичу придёт только вместе со значимым результатом.
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