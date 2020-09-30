Назаров: те, кто посмеивался над Ротенбергом, теперь поняли, что такое тренерская участь

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал информацию, что глава штаба СКА Роман Ротенберг почувствовал симптомы простуды и, чтобы не подвергать риску здоровье игроков, тренеров и персонала, покинул расположение команды для прохождения углублённого медобследования.

«Те, кто посмеивался над Романом (глава штаба СКА Роман Ротенберг – Прим. «Чемпионата»), теперь поняли, что такое тренерская участь. По сути, человек рисковал своим здоровьем, старался сделать всё для того, чтобы помочь коллективу и ребятам. Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Уверен, что, учитывая молодой организм, Роман быстро справится со всеми недомоганиями и вернётся к привычному ритму жизни. За то, что он не стал подвергать риску здоровье всей команды, можно только поаплодировать.



Разумеется, готов всячески помочь СКА, если меня позовут и моя помощь на тренерской скамье потребуется. Отдам все свои силы и навыки, чтобы помочь всей команде, всему штабу, поработать в том числе и с молодыми игроками, с которыми я работал во всех своих командах. Тем более что «армейцы» в последнее время делают ставку на молодёжь. Даже учитывая тот факт, что после «Нефтехимика» я не возглавлял ни один клуб, в моём активе 271 победа в КХЛ и пятая строчка в почётном рейтинге», — сказал Назаров «Чемпионату».