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Назаров: те, кто посмеивался над Ротенбергом, теперь поняли, что такое тренерская участь

Назаров: те, кто посмеивался над Ротенбергом, теперь поняли, что такое тренерская участь
Хоккей / КХЛ 0

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал информацию, что глава штаба СКА Роман Ротенберг почувствовал симптомы простуды и, чтобы не подвергать риску здоровье игроков, тренеров и персонала, покинул расположение команды для прохождения углублённого медобследования.

«Те, кто посмеивался над Романом (глава штаба СКА Роман Ротенберг – Прим. «Чемпионата»), теперь поняли, что такое тренерская участь. По сути, человек рисковал своим здоровьем, старался сделать всё для того, чтобы помочь коллективу и ребятам. Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Уверен, что, учитывая молодой организм, Роман быстро справится со всеми недомоганиями и вернётся к привычному ритму жизни. За то, что он не стал подвергать риску здоровье всей команды, можно только поаплодировать.

Разумеется, готов всячески помочь СКА, если меня позовут и моя помощь на тренерской скамье потребуется. Отдам все свои силы и навыки, чтобы помочь всей команде, всему штабу, поработать в том числе и с молодыми игроками, с которыми я работал во всех своих командах. Тем более что «армейцы» в последнее время делают ставку на молодёжь. Даже учитывая тот факт, что после «Нефтехимика» я не возглавлял ни один клуб, в моём активе 271 победа в КХЛ и пятая строчка в почётном рейтинге», — сказал Назаров «Чемпионату».

Роман Ротенберг покинул расположение СКА из-за симптомов простуды
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