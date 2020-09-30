СКА отыгрался с 1:3, Завгородний набрал первое очко, у Бринкмана — первый гол в КХЛ

СКА отыгрался в гостевом поединке с «Сибирью» со счёта 1:3 и смог выйти вперёд.



На это петербургскому клубу понадобилась всего одна минута и 49 секунд.



Сначала Владимир Ткачёв сократил отставание. Через минуту и 18 секунд Ярослав Дыбленко с передачи Кирилла Кирсанова сравнял счёт. А ещё через 31 секунду 19-летний Арсений Бринкман вывел СКА вперёд, забросив свою первую шайбу в КХЛ. Ему ассистировал новичок команды Дмитрий Завгородний, набравший первый результативный балл за новую команду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На данный момент во встрече перерыв, СКА лидирует со счётом 4:3.

Напомним, что обязанности главного тренера СКА исполняет Лев Бердичевский, который сменил в этом качестве главу штаба Романа Ротенберга. 39-летнего Ротенберга на сей раз нет на лавке команды. Ассистентами Бердичевского назначены Александр Титов и Питер Хирш.