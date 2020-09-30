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Заварухин: «Сибирь» пропустила много контратак и поплатилась за это

Заварухин: «Сибирь» пропустила много контратак и поплатилась за это
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча со СКА (4:6).

«Неплохо начали, хорошая игра была до счёта 3:1. Совершили невынужденные ошибки — прежде всего это потери в средней зоне. Пропустили много контратак и поплатились за это. Имели шанс сравнять счёт в большинстве, но сегодня оно у нас не сработало. Где-то неправильно сыграли и не выполнили того, что просили, — сыграть строже в обороне. Лишние защитники побежали вперёд, хотя об этом не просили их. Все контратаки, которые мы прозевали, нам забили. У СКА молодые ребята, у которых много азарта, и они наказали нас за это.

Первый гол Пастухова в КХЛ? Молодец, что забил, но результата нет. Мы даём ему игровое время по возможности.

Ощущалось, что СКА сегодня играл другим составом, в отличие от матча в Петербурге? Не забывайте, что в СКА собраны лучшие молодые игроки России, игроки сборных. Они ещё молодые и могут взять своим азартом. Плюс добавились и опытные игроки.

Не было ли желания поменять Сятери? Мы доверяем ему и знаем по прошлому году, что он хороший вратарь и много выручал нас. Понятно, что он переболел, и хотим, чтобы Харри набрал оптимальную форму и выручал нас», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

СКА одержал волевую победу над «Сибирью», отыгравшись с 1:3
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