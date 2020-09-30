Чесалин: просим прощения за тот хоккей, который показали сегодня

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин подвёл итоги матча со СКА (4:6).
«Отвратительная игра в обороне. Начали за здравие, закончили за упокой. Все куда-то понеслись забивать. Те, кому не надо, непонятно куда начали раскатываться. Во втором и третьем периодах играли совершенно не в свой хоккей.
«Сибирь» не извлекла уроков из предыдущей игры со СКА? Безусловно. Причём даже не из предыдущего матча со СКА, а из предыдущих матчей, где очень много пропускали. Игра в обороне оставляет желать лучшего. Каждый день разбираемся в этом, но, к сожалению, очень много пропускаем. Я не понимаю, почему так происходит. Делаем выводы каждую игру, но каждый раз делаем одни и те же ошибки.
Какие главные проблемы «Сибири» сейчас? Прежде всего это самоотдача, игра в обороне. И, наверное, фарт — без него никуда. Тяжело сказать, куда это всё делось по сравнению с прошлым сезоном. Мы делаем всё то же самое и готовимся к играм даже больше, чем в прошлом сезоне. Все знают свои манёвры, все знают, кто и что должен делать. Но микромоменты приводят к голам. Мы не опускаем рук и просим прощения за такой хоккей, который показали. Я уверен, что мы всё исправим и всё будет отлично», — передаёт слова Чесалина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
- 30 сентября 2020
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