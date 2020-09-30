У помощника главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова выявлен коронавирус

Помощник главного тренера «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ТАСС. Ранее заболевание было выявлено у главного тренера Томи Лямся. Козлов руководил уфимцами в трёх последних играх.



Исполняющим обязанности главного тренера «Салавата» станет Николай Цулыгин.



Напомним, что Цулыгин возглавлял «Салават Юлаев» с 2018 года по начало нынешнего сезона, после чего вошёл в штаб Лямся.



Сегодняшнюю встречу с «Автомобилистом» пропускают целый ряд игроков основы «Салавата». Среди них следующие хоккеисты: Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд, Григорий Панин, Юха Метсола, Павел Коледов, Александр Кадейкин, Пётр Хохряков и Владимир Жарков, а также Никита Сошников, Владислав Сухачёв и Даниил Тарасов.

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