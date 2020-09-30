Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

У помощника главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова выявлен коронавирус

У помощника главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова выявлен коронавирус
Хоккей / КХЛ 0

Помощник главного тренера «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ТАСС. Ранее заболевание было выявлено у главного тренера Томи Лямся. Козлов руководил уфимцами в трёх последних играх.

Исполняющим обязанности главного тренера «Салавата» станет Николай Цулыгин.

Напомним, что Цулыгин возглавлял «Салават Юлаев» с 2018 года по начало нынешнего сезона, после чего вошёл в штаб Лямся.

Сегодняшнюю встречу с «Автомобилистом» пропускают целый ряд игроков основы «Салавата». Среди них следующие хоккеисты: Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд, Григорий Панин, Юха Метсола, Павел Коледов, Александр Кадейкин, Пётр Хохряков и Владимир Жарков, а также Никита Сошников, Владислав Сухачёв и Даниил Тарасов.

В «Салавате» растёт число заразившихся коронавирусом. Метсола пропустит матч с «Витязем»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020