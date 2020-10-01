«Эдмонтон» может предложить Пульюярви контракт на один год с зарплатой от $ 1,2 до 1,5 млн

«Эдмонтон Ойлерз» продолжает переговоры о возвращении в команду форварда Ессе Пульюярви, сообщает инсайдер TSN Фрэнк Серавалли.

По его сведениям, стороны достигли определённого прогресса. Обсуждение в основном сосредоточено вокруг того, как «нефтяники» хотят использовать игрока. Предполагается, что клуб может предложить Пульюярви контракт на один год с зарплатой от $ 1,2 до 1,5 млн.

Напомним, что 22-летний финн отыграл минувший сезон в «Кярпяте», набрав 53 (24+29) очка в 56 матчах в чемпионате Финляндии. В августе он продлил соглашение с клубом из Оулу на один сезон. Четвёртый номер драфта 2016 года провёл в НХЛ 139 матчей, в которых набрал 37 (17+20) очков. 30 сентября СКА выменял права на финского форварда в КХЛ в результате обмена с «Торпедо».