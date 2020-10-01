«Эдмонтон» может предложить Пульюярви контракт на один год с зарплатой от $ 1,2 до 1,5 млн

«Эдмонтон Ойлерз» продолжает переговоры о возвращении в команду форварда Ессе Пульюярви, сообщает инсайдер TSN Фрэнк Серавалли.
По его сведениям, стороны достигли определённого прогресса. Обсуждение в основном сосредоточено вокруг того, как «нефтяники» хотят использовать игрока. Предполагается, что клуб может предложить Пульюярви контракт на один год с зарплатой от $ 1,2 до 1,5 млн.
Напомним, что 22-летний финн отыграл минувший сезон в «Кярпяте», набрав 53 (24+29) очка в 56 матчах в чемпионате Финляндии. В августе он продлил соглашение с клубом из Оулу на один сезон. Четвёртый номер драфта 2016 года провёл в НХЛ 139 матчей, в которых набрал 37 (17+20) очков. 30 сентября СКА выменял права на финского форварда в КХЛ в результате обмена с «Торпедо».
- 1 октября 2020
-
08:45
-
08:25
-
08:10
-
07:58
-
07:15
-
02:02
- 30 сентября 2020
-
23:57
-
23:39
-
23:15
-
22:56
-
22:36
-
22:12
-
21:57
-
21:38
-
21:20
-
20:50
-
20:29
-
19:50
-
19:38
-
19:17
-
19:07
-
18:39
-
18:34
-
18:24
-
18:18
-
18:12
-
18:08
-
18:00
-
17:43
-
17:29
-
17:14
-
17:05
-
16:42
-
16:25
-
15:55