Стэмкос: мне плевать, что люди говорят о хоккее во Флориде, это лучший город на свете
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос высказался о победе команды в Кубке Стэнли.
«Есть причина, по которой я хотел остаться в этом городе ещё на восемь лет. Я хотел этого, потому что мы собирались привезти Кубок Стэнли обратно в Тампу. И мы, чёрт возьми, сделали это! Мне плевать, что люди говорят о хоккее во Флориде, это лучший хоккейный город на свете», – цитирует Стэмкоса пресс-служба НХЛ.
Обладателем приза «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ, стал шведский защитник «Тампы» Виктор Хедман. 29-летний швед провёл в плей-офф 25 матчей, в которых забросил 10 шайб и сделал 11 результативных передач. Первым Кубок Стэнли поднял над головой капитан Стэмкос, принявший участие только в одном матче плей-офф.
«Тампа» провела парад на катерах в честь победы в Кубке Стэнли
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