Жамнов: в это время неправильно думать о работе в НХЛ. Там хватает своих специалистов

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о работе в этом качестве.

«Я планировал вернуться после того, как закончу карьеру. Чем старше становился, тем больше тянуло сюда, домой. Мне сразу предложили должность генерального менеджера в „Витязе“. Перед тем как вернуться, я летал в Лос-Анджелес, Бостон и Чикаго. Собирал информацию у генменеджеров о том, что собой представляет эта работа. Но когда приехал в Россию, понял, что всё, что я привёз с собой — все проспекты, бумаги, куча записей, — не понадобится. Генеральный менеджер в НХЛ и в России — это совсем разные вещи.

Как всё пошло, так пока и идёт. С годами я приобрёл навыки и прекрасно понимаю, где, как и о чём разговаривать, с кем вести переговоры. Любому человеку нужно время на адаптацию, когда он приходит на новую должность. Есть ли мечта поработать в НХЛ? Пока нет, хватает работы и здесь. Наверное, в это время неправильно думать об НХЛ. Там хватает своих специалистов. У меня здесь много работы, всё устраивает», — цитирует Жамнова ТАСС.