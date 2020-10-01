Жамнов: в это время неправильно думать о работе в НХЛ. Там хватает своих специалистов

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о работе в этом качестве.
«Я планировал вернуться после того, как закончу карьеру. Чем старше становился, тем больше тянуло сюда, домой. Мне сразу предложили должность генерального менеджера в „Витязе“. Перед тем как вернуться, я летал в Лос-Анджелес, Бостон и Чикаго. Собирал информацию у генменеджеров о том, что собой представляет эта работа. Но когда приехал в Россию, понял, что всё, что я привёз с собой — все проспекты, бумаги, куча записей, — не понадобится. Генеральный менеджер в НХЛ и в России — это совсем разные вещи.
Как всё пошло, так пока и идёт. С годами я приобрёл навыки и прекрасно понимаю, где, как и о чём разговаривать, с кем вести переговоры. Любому человеку нужно время на адаптацию, когда он приходит на новую должность. Есть ли мечта поработать в НХЛ? Пока нет, хватает работы и здесь. Наверное, в это время неправильно думать об НХЛ. Там хватает своих специалистов. У меня здесь много работы, всё устраивает», — цитирует Жамнова ТАСС.
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