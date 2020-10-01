Финский форвард Йонас Энлунд вернулся в «Нефтехимик»

Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал контракт с финским форвардом Йонасом Энлундом, сообщается в официальном «твиттере» нижнекамского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В минувшем сезоне финский форвард уже выступал за «Нефтехимик», забросив 13 шайб и сделав девять результативных передач в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ. В четырёх матчах плей-офф Йонас не отметился результативными действиями.

За карьеру в КХЛ Йонас также защищал цвета таких клубов, как «Сибирь», СКА, «Локомотив», «Куньлунь Ред Стар», ЦСКА и «Трактор». В общей сложности 32-летний Энлунд провёл в лиге 507 матчей, отметившись 117 заброшенными шайбами и 159 результативными передачами при полезности "+52" и 205 минутах штрафного времени.