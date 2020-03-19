Генменеджер «Нефтехимика» объяснил расторжение контрактов со всеми легионерами

Генеральный менеджер «Нефтехимика» Игорь Ларионов объяснил расторжение контрактов со всеми легионерами. В начале марта нижнекамский клуб расторг соглашения с форвардами Мэттом Уайтом, Йонасом Энлундом, Якобом Берглундом и Заком Митчеллом, а также защитником Райаном Мёрфи.

«У каждого из них есть в контракте фраза, что после последней официальной игры текущего сезона чемпионата КХЛ хоккеист вправе через 10 или 7 дней – у кого как — не являться на рабочее место до срока истечения контракта. Это стандартный ход, который используется уже всеми клубами. Поэтому и для нас, и для них это на благо.

Они находились здесь в течение 10 месяцев и тоже устали от такого режима ежедневной работы. Кому-то хочется домой, кто-то хочет увидеть семью, взять небольшой перерыв. А мы просто несём меньшие затраты на содержание этих игроков, понимая, что не все из них останутся на следующий сезон. Но работа по формированию команды ведётся, и при необходимости вернёмся к ним», — сказал Ларионов на пресс-конференции.