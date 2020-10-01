КХЛ определила лучших хоккеистов сентября

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте назвала имена лучших хоккеистов по итогам сентября.
Лучшим вратарём признан Эмиль Гарипов из «Авангарда». Он выиграл 7 из 9 матчей, отстояв на ноль в трёх из них. Он отражал 94,3% бросков, а его коэффициент надёжности составил 1,69.
Лучшим защитником признан Чарльз Дженовей («Автомобилист»), одержавший вместе с командой победы в семи из 11 матчей месяца и набравший в них 9 (3+6) очков при показателе полезности ("+4").
Лучшим нападающим признан Алексей Макеев («Автомобилист»), который в 11 матчах месяца набрал 13 (8+5) очков при показателе полезности ("+7").
Лучшим новичком признан нападающий Егор Чинахов («Авангард»), одержавший вместе с командой победы в восьми из 10 матчей недели и набравший в них 5 (3+2) очков при показателе полезности ("+2").
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