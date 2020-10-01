Плющев — об отмене Матча звёзд КХЛ: хоккей сейчас вполне может обойтись без представления

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал решение КХЛ отменить Неделю звёзд хоккея, которая должна была состояться в январе 2021 года в Риге.

«Я к хоккею отношусь слишком серьёзно, чтобы сожалеть об отмене этой клоунады. Хотя понимаю, что людям такие шоу нравятся. Но с учётом сложившейся обстановки решение КХЛ считаю верным. Без представления хоккей сейчас вполне может обойтись.

Карантин в «Барысе»? Иностранные клубы не могут переступать через местное законодательство. Они находятся в системе координат своего государства. Поэтому, если будут какие-то непредвиденные ситуации, командам и КХЛ нужно будет как-то реагировать», — приводят слова Плющева «Известия».

Решение о проведении Недели звёзд хоккея в столице Латвии было принято 17 января 2020 года. Она должна была начаться 16 января 2021 года матчем лучших хоккеистов Женской хоккейной лиги и Кубком вызова МХЛ, а завершиться 23-24 января Звёздным уик-эндом на «Арене Рига».