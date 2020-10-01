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«Локомотив» обыграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000 Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 4:3 (2:1, 2:2, 0:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Шайбы в составе победителей забросили Владимир Ткачёв, Максим Осипов, Артур Каюмов и Артём Ильенко. По два очка у «Локомотива» набрали Магнус Пяаярви (0+2) и Егор Коршков (0+2). Дубль в составе казанского клуба оформил Станислав Галиев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Локомотив» прервал серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский клуб 3 октября дома встретится с финским «Йокеритом», а «Ак Барс» 5 октября проведёт домашний матч с уфимским «Салаватом Юлаевым».

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2020, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Ткачёв (Берёзкин, Рафиков) – 12:45' (5x5)   2:0 Осипов (Пяаярви, Коршков) – 14:39' (5x5)   2:1 Галиев (Юдин, Лямкин) – 18:15' (5x5)   3:1 Каюмов (Пяаярви, Коршков) – 25:06' (5x4)   4:1 Ильенко (Иванов, Аверин) – 25:21' (5x5)   4:2 Галиев (Галимов) – 28:09' (5x5)   4:3 Да Коста (Юдин, Дыняк) – 29:36' (5x5)
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