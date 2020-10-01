«Локомотив» обыграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000 Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 4:3 (2:1, 2:2, 0:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Шайбы в составе победителей забросили Владимир Ткачёв, Максим Осипов, Артур Каюмов и Артём Ильенко. По два очка у «Локомотива» набрали Магнус Пяаярви (0+2) и Егор Коршков (0+2). Дубль в составе казанского клуба оформил Станислав Галиев.

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Таким образом, «Локомотив» прервал серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский клуб 3 октября дома встретится с финским «Йокеритом», а «Ак Барс» 5 октября проведёт домашний матч с уфимским «Салаватом Юлаевым».