Знарок: у ЦСКА забить может каждое звено, подстраиваться под них нет смысла

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:5).

«Обидно, что проиграли. Конечно, совершили ненужные ошибки в обороне. Но мы до конца играли, бились.

Календарь для нас получился сложноватый, но это же хорошо.

Что с обороной и вратарями? С вратарём нормально всё. Ошибки совершаем в обороне, отскоки. Всей пятёркой надо играть в обороне, а не только защитникам и вратарю. Работаем над этим, просматриваем, показываем. Конечно, без ошибок мы в дальнейшем не сыграем. Если уменьшить количество этих ошибок, это пойдёт нам на пользу.

У ЦСКА равные звенья, поэтому сложно сдерживать всех. Когда играешь с «Динамо», понятно, какое звено забьёт. Мы знаем, что делать. У ЦСКА забить может каждое звено, поэтому подстраиваться под них нет смысла. Пытались сыграть в давление, когда получалось. Вроде неплохо получалось. Но ещё раз говорю, ошибки в обороне, неправильная смена. У нас молодёжь, просто взяли и побежали все. Это опыт, тоже показывать надо, рассказывать.

Эмоции после гола Кутейкина? После каждого гола у меня одинаковые эмоции – я радуюсь.

Насколько команда вышла на те кондиции, на которые мы рассчитывали? Мы ещё не вышли никуда. Естественно, лидеров нам не хватало. У нас вся команда – лидеры. Но если одни лидеры уходят, то другие должны на себя брать роль лидеров", — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.