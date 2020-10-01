Скудра: россияне придали рижскому «Динамо» ту мощь, которая так была нужна

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским »Динамо» (4:3 Б).

«Хочу болельщиков поздравить с победой. Игра получилась азартная, много моментов в обе стороны, много играли в неравных составах. С нашей стороны качество игры напомнило летний хоккей. Конечно, две недели без хоккея — длительное время. Главное, не боятся играть, сделать все тактические задумки. Нужно было иметь концентрацию и желание, не бояться ошибки. Нам это удалось.

Ребята молодые, которые сейчас у нас, им огромное спасибо. Их ритм игры намного лучше нашего, они большие молодцы. Провели с нами всего одну тренировку, но все тактические вещи, которые мы требовали, выполнили. Их энергия заработала нам два большинства и гол, сравнявший счёт. Надеюсь, это придаст им уверенности и нам.

Нужно отметить игру россиян, которые играли впервые за долгое время. Они придали нам мощь, которая так была нужна. Они будут становиться лучше, их тройка будет прибавлять.

Отдельно отмечу Лауриса Дарзиньша. Из наших лидеров здоров был только капитан, отдал всё что было для нас, это очень важный момент, и лично для меня. Он проявил себя как настоящий лидер», — приводит слова Скудры «Белорусский хоккей».