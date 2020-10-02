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Лебрюн: «Коламбус» готов обменять Корписало или Мерзликина. Клубу нужен центр в топ-6

Лебрюн: «Коламбус» готов обменять Корписало или Мерзликина. Клубу нужен центр в топ-6
Хоккей / НХЛ 0

«Коламбус Блю Джекетс» готов обменять одного из двух вратарей команды – Йоонаса Корписало или Элвиса Мерзликина.

Как сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн, в американском клубе уверены, что каждый из голкиперов может быть первым номером и не хотят делить между ними игровое время. По сведениям журналиста, в качестве компенсации «Блю Джекетс» хотели бы получить центра в топ-6.

Действующие контракты 26-летних голкиперов рассчитаны ещё на два сезона. Среднегодовая зарплата Корписало составляет $ 2,8 млн, а Мерзликина – $ 4 млн. В плей-офф первым номером команды Джона Тортореллы являлся финский голкипер. «Мундиры» уступили в серии первого раунда будущему обладателю Кубка Стэнли — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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