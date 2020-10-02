Ларри Робинсон: Хедман является образцом защитника. Игра «Тампы» в обороне держится на нём

Член Залa хоккейной славы Ларри Робинсон поделился мнением о защитнике «Тампа-Бэй Лайтнинг» Викторе Хедмане.



«Если вы спросите игроков «Тампы», они скажут, что он является столпом обороны команды вот уже несколько лет. Виктор забивал важные голы в нужное время, практически не уходил со льда. Он провёл на площадке больше 50 минут в матче первого раунда с «Коламбусом», который завершился в пятом овертайме. Показывали, как он сидит на лавке. Мне казалось, что он совсем не устал. Ему помогает рост. Он может всю зону перекрыть.



Приз Конна Смайта заслужили сразу несколько человек в «Тампе». У меня сложилось впечатление, что команда выигрывала, если забивал Брейден Пойнт. Приз могли отдать Никите Кучерову. Без Василевского «Тампа» не поднялась бы так высоко в плей-офф. Приз можно было отдать любому из них, но я рад за Виктора. Он хороший парень.



Для меня Виктор является образцом защитника. Тут дело не в очках, хотя он играет результативно. На нем держится игра в обороне. У него длинные руки, он хорошо действует клюшкой, включается в нужный момент, забивает очень важные голы. Я считаю, что хоккеист должен использовать все возможности. За счёт своих габаритов он может выбивать шайбу у соперника. Я делал то же самое. Пожалуй, я играл жёстче, но он лучше меня поддерживает атаку. Я неплохо катался, и у него с катанием всё замечательно», – цитирует Робинсона пресс-служба НХЛ.

Проброс мимо MVP. Кучеров и Василевский с отрывом проиграли Хедману «Конн Смайт Трофи» Шведский защитник — настоящая машина и эталон хоккеиста. У россиян было мало шансов на главный индивидуальный трофей плей-офф.