Кожевников — о ЦСКА: хоккеисты меняются, но рисунок игры остаётся и приносит результат

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (5:4). В ходе встречи команда Игоря Никитина уступала со счётом 0:2 и 2:3.



«ЦСКА вновь показал, что даже после ухода лидеров прошлого сезона сохраняет ту систему игры, которая помогает ему добиваться успеха. Игроки меняются, но рисунок игры остаётся, и он приносит результат.



«Спартак» здорово оборонялся и навязывал свою контригру, но всё-таки у «армейцев» сильнее и слаженнее состав, что и сказалось на результате. К тому же отличный матч провели Карнаухов и Лайпсик, сумевшие в нужный момент перевернуть ход встречи», – приводят слова Кожевникова «Известия».

Знарок: у ЦСКА забить может каждое звено, подстраиваться под них нет смысла