Прохоркин вернулся в состав «Металлурга» на встречу с «Автомобилистом»
Магнитогорский «Металлург» объявил состав на встречу с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Пашнин — Минулин, Карпов — Прохоркин — Плотников;
- Дронов — Мартынов, Песонен — Ламмикко — Чибисов;
- Яковлев — Хлыстов, Кошелев — Нестрашил — Бек;
- Антипин — Юров, Коробкин — Швырёв — Рожков.
Место в воротах займёт Василий Кошечкин. Его сменщиком станет Юхо Олкинуора.
Стоит отметить, что Николай Прохоркин, пропустивший прошлый матч, вернулся в состав.
Напомним, что в предыдущей встрече магнитогорский «Металлург» переиграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась в серии буллитов — 4:3. Таким образом, на счету магнитогорской команды семь побед в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ этого сезона.
Воробьёв: Прохоркин съездил с нами «туристом», хотя изначально мы на него рассчитывали
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