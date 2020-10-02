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«Металлург Мг» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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Прохоркин вернулся в состав «Металлурга» на встречу с «Автомобилистом»

Прохоркин вернулся в состав «Металлурга» на встречу с «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» объявил состав на встречу с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Пашнин — Минулин, Карпов — Прохоркин — Плотников;
  • Дронов — Мартынов, Песонен — Ламмикко — Чибисов;
  • Яковлев — Хлыстов, Кошелев — Нестрашил — Бек;
  • Антипин — Юров, Коробкин — Швырёв — Рожков.

Место в воротах займёт Василий Кошечкин. Его сменщиком станет Юхо Олкинуора.

Стоит отметить, что Николай Прохоркин, пропустивший прошлый матч, вернулся в состав.

Напомним, что в предыдущей встрече магнитогорский «Металлург» переиграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась в серии буллитов — 4:3. Таким образом, на счету магнитогорской команды семь побед в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ этого сезона.

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