Прохоркин вернулся в состав «Металлурга» на встречу с «Автомобилистом»

Магнитогорский «Металлург» объявил состав на встречу с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



Пятёрки выглядят следующим образом:

Пашнин — Минулин, Карпов — Прохоркин — Плотников;

— Плотников; Дронов — Мартынов, Песонен — Ламмикко — Чибисов;

Яковлев — Хлыстов, Кошелев — Нестрашил — Бек;

Антипин — Юров, Коробкин — Швырёв — Рожков.

Место в воротах займёт Василий Кошечкин. Его сменщиком станет Юхо Олкинуора.



Стоит отметить, что Николай Прохоркин, пропустивший прошлый матч, вернулся в состав.



Напомним, что в предыдущей встрече магнитогорский «Металлург» переиграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась в серии буллитов — 4:3. Таким образом, на счету магнитогорской команды семь побед в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ этого сезона.