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«Металлург Мг» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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«Автомобилист» объявил состав на встречу с «Магниткой»

«Автомобилист» объявил состав на встречу с «Магниткой»
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» объявил состав на встречу с магнитогорским «Металлургом», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Голышев;
  • Дженоуэй — Зборовский, Белоусов — Холланд — Секстон;
  • Березин — Мамкин, Бочаров — Куликов — Мэйсек;
  • Овчинников — Леонтьев, Литовченко — Плэтт — Назаров.

Место в воротах займёт Якуб Коварж. Его сменщиком станет Владислав Гросс.

Напомним, что в предыдущем матче «Автомобилист» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 4:1. Всего екатеринбургская команда сыграла 11 матчей в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ и потерпела всего четыре поражения, лишь два из которых — в основное время.

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