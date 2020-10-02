«Автомобилист» объявил состав на встречу с «Магниткой»

Екатеринбургский «Автомобилист» объявил состав на встречу с магнитогорским «Металлургом», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



Пятёрки выглядят следующим образом:

Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Голышев;

Дженоуэй — Зборовский, Белоусов — Холланд — Секстон;

Березин — Мамкин, Бочаров — Куликов — Мэйсек;

Овчинников — Леонтьев, Литовченко — Плэтт — Назаров.

Место в воротах займёт Якуб Коварж. Его сменщиком станет Владислав Гросс.



Напомним, что в предыдущем матче «Автомобилист» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 4:1. Всего екатеринбургская команда сыграла 11 матчей в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ и потерпела всего четыре поражения, лишь два из которых — в основное время.