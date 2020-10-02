Даугавиньш — о «Витязе»: были матчи, где мы сами себе в ногу стреляли

Нападающий «Витязя» Каспарс Даугавиньш поделился мнением о начале сезона для своей команды.
«В этом сезоне были две-три встречи, где мы, можно сказать, сами себе в ногу стреляли. Вроде играем хорошо, а победить не получается. Проиграли пару важных матчей, должны были больше очков набрать. Но главное, что мы движемся вперёд. Скоро предстоит важная домашняя игра с рижским «Динамо», которому мы в этом сезоне уже успели проиграть в гостях. Хочется вернуть должок», — приводит слова Даугавиньша News.ru.
Напомним, что Даугавиньш перешёл в «Витязь» перед началом нынешнего сезона. На счету 32-летнего латвийца десять матчей, в которых он забросил 4 шайбы и сделал 7 результативных передач.
В минувшем сезоне нападающий выступал за «Спартак». В 59 матчах регулярного чемпионата Даугавиньш набрал 40 (19+21) очков при показателе полезности «+10». В плей-офф на счету латвийского форварда 4 (1+3) очка в шести матчах.
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