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17-летний форвард СКА Чибриков поделился эмоциями от первого гола в КХЛ

17-летний форвард СКА Чибриков поделился эмоциями от первого гола в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Никита Чибриков прокомментировал итоги встречи с «Амуром», а также поделился эмоциями от первого гола в КХЛ.

«Моя шайба? Была неплохая атака с ходу, шайба отскочила прямо на клюшку, и я неплохо попал. Случился небольшой рикошет, вратарь был закрыт. Обычный хороший гол в атаке с ходу, спасибо партнёрам.

Разбирали игру соперника, нам всё показали. Команда нацелена на ворота, доставляет туда шайбу при первой возможности. Были готовы, все игроки очень хорошо отработали», — приводит слова Чибрикова пресс-служба КХЛ.

Напомним, что 17-летний Чибриков стал самым молодым автором шайбы за СКА в истории лиги. На момент матча с «Амуром» возраст хоккеиста составил 17 лет и 229 дней. Также Чибриков стал первым в КХЛ хоккеистом 2003 года рождения, кому удалось отметиться заброшенной шайбой.

17-летний Никита Чибриков стал самым молодым автором шайбы за СКА в истории КХЛ
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