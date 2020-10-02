Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

И.о. главного тренера СКА: Бердин — очень качественный вратарь

И.о. главного тренера СКА: Бердин — очень качественный вратарь
Хоккей / КХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Лев Бердичевский подвёл итоги встречи с «Амуром».

«Отдали много сил в Новосибирске, не хватало энергии сегодня. В целом матч контролировали, хотя получали досадные контратаки соперника из-за неудачных смен и потерь на синей линии. Отмечу игру ребят в меньшинстве, действовали самоотверженно, они позволили нам сегодня выиграть.

Приятная новость, что сегодня отличились дебютанты Чибриков и Володин. Четвёртое звено два гола забило, внесло свой вклад в победу. Володин мне нравится своей трудоспособностью и самоотверженностью, играет в силовой хоккей и добавляет мощи команде.

Отличная игра Бердина, ребята признали его лучшим игроком матча, всё справедливо. Жаль, что не получилось на ноль сыграть, конечно. Михаил — очень качественный вратарь», — приводит слова Бердичевского пресс-служба КХЛ.

СКА молодёжным составом одержал вторую победу кряду, на выезде переиграв «Амур»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020