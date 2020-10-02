И.о. главного тренера СКА: Бердин — очень качественный вратарь

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Лев Бердичевский подвёл итоги встречи с «Амуром».
«Отдали много сил в Новосибирске, не хватало энергии сегодня. В целом матч контролировали, хотя получали досадные контратаки соперника из-за неудачных смен и потерь на синей линии. Отмечу игру ребят в меньшинстве, действовали самоотверженно, они позволили нам сегодня выиграть.
Приятная новость, что сегодня отличились дебютанты Чибриков и Володин. Четвёртое звено два гола забило, внесло свой вклад в победу. Володин мне нравится своей трудоспособностью и самоотверженностью, играет в силовой хоккей и добавляет мощи команде.
Отличная игра Бердина, ребята признали его лучшим игроком матча, всё справедливо. Жаль, что не получилось на ноль сыграть, конечно. Михаил — очень качественный вратарь», — приводит слова Бердичевского пресс-служба КХЛ.
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