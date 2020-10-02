СКА молодёжным составом одержал вторую победу кряду, на выезде переиграв «Амур»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал СКА. «Армейская» команда, продолжающая выступать молодёжным составом, одержала победу со счётом 3:1. Подопечные Льва Бердичевского продлили победную серию до двух матчей.

Счёт в матче открыл нападающий «армейской» команды Никита Чибриков. 17-летний Чибриков стал самым молодым автором шайбы за СКА в истории лиги. На момент матча с «Амуром» возраст хоккеиста составил 17 лет и 229 дней. Также Чибриков стал первым в КХЛ хоккеистом 2003 года рождения, кому удалось отметиться заброшенной шайбой.

Также в составе «армейцев» отличились Иван Володин и Владимир Ткачёв. В начале третьего периода чешский нападающий «Амура» Томаш Зогорна отыграл одну шайбу, но на большее хозяев не хватило.