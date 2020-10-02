СКА молодёжным составом одержал вторую победу кряду, на выезде переиграв «Амур»
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал СКА. «Армейская» команда, продолжающая выступать молодёжным составом, одержала победу со счётом 3:1. Подопечные Льва Бердичевского продлили победную серию до двух матчей.
Счёт в матче открыл нападающий «армейской» команды Никита Чибриков. 17-летний Чибриков стал самым молодым автором шайбы за СКА в истории лиги. На момент матча с «Амуром» возраст хоккеиста составил 17 лет и 229 дней. Также Чибриков стал первым в КХЛ хоккеистом 2003 года рождения, кому удалось отметиться заброшенной шайбой.
КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2020, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Чибриков (Цыплаков, Володин) – 15:31' (5x5) 0:2 Володин (Тимкин, Дыбленко) – 18:44' (5x5) 0:3 Ткачёв (Кузьменко) – 22:14' (5x5) 1:3 Зогорна (Зогорна, Якупов) – 44:45' (5x5)
Также в составе «армейцев» отличились Иван Володин и Владимир Ткачёв. В начале третьего периода чешский нападающий «Амура» Томаш Зогорна отыграл одну шайбу, но на большее хозяев не хватило.
17-летний Никита Чибриков стал самым молодым автором шайбы за СКА в истории КХЛ
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