Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Светлов: вернувшиеся игроки «Амура» давно не играли, но их состояние хорошее

Светлов: вернувшиеся игроки «Амура» давно не играли, но их состояние хорошее
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал итоги встречи со СКА. Петербургская команда одержала победу со счётом 3:1.

«Игрой нашей команды я доволен, было очень хорошее движение. Пропустили три гола после ошибок, потом тяжело было матч перевернуть. Тем не менее было желание и движение. Создали очень много моментов, но не всё реализовали. В большинстве играли хорошо, много атаковали. Отмечу хорошую игру вратаря СКА, он помешал нам победить сегодня. Если бы мы забили первый гол раньше, игра могла пойти по-другому. Работаем дальше.

Вернувшиеся ребята давно не играли, но их состояние хорошее, я доволен. Только Рассказову нужно чуть добавить в функциональном состоянии», — приводит слова Светлова пресс-служба КХЛ.

СКА молодёжным составом одержал вторую победу кряду, на выезде переиграв «Амур»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020