Светлов: вернувшиеся игроки «Амура» давно не играли, но их состояние хорошее
Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал итоги встречи со СКА. Петербургская команда одержала победу со счётом 3:1.
«Игрой нашей команды я доволен, было очень хорошее движение. Пропустили три гола после ошибок, потом тяжело было матч перевернуть. Тем не менее было желание и движение. Создали очень много моментов, но не всё реализовали. В большинстве играли хорошо, много атаковали. Отмечу хорошую игру вратаря СКА, он помешал нам победить сегодня. Если бы мы забили первый гол раньше, игра могла пойти по-другому. Работаем дальше.
Вернувшиеся ребята давно не играли, но их состояние хорошее, я доволен. Только Рассказову нужно чуть добавить в функциональном состоянии», — приводит слова Светлова пресс-служба КХЛ.
СКА молодёжным составом одержал вторую победу кряду, на выезде переиграв «Амур»
- 2 октября 2020
-
19:45
-
19:25
-
19:16
-
19:15
-
19:01
-
18:54
-
18:47
-
18:27
-
18:23
-
18:07
-
17:57
-
17:39
-
17:28
-
17:12
-
16:43
-
16:34
-
15:40
-
15:31
-
15:17
-
15:04
-
14:57
-
14:30
-
14:16
-
13:45
-
13:01
-
12:50
-
12:30
-
12:16
-
12:00
-
11:36
-
11:10
-
11:00
-
10:35
-
10:20
-
10:05
Партнерский контент