Светлов: вернувшиеся игроки «Амура» давно не играли, но их состояние хорошее

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал итоги встречи со СКА. Петербургская команда одержала победу со счётом 3:1.



«Игрой нашей команды я доволен, было очень хорошее движение. Пропустили три гола после ошибок, потом тяжело было матч перевернуть. Тем не менее было желание и движение. Создали очень много моментов, но не всё реализовали. В большинстве играли хорошо, много атаковали. Отмечу хорошую игру вратаря СКА, он помешал нам победить сегодня. Если бы мы забили первый гол раньше, игра могла пойти по-другому. Работаем дальше.



Вернувшиеся ребята давно не играли, но их состояние хорошее, я доволен. Только Рассказову нужно чуть добавить в функциональном состоянии», — приводит слова Светлова пресс-служба КХЛ.

СКА молодёжным составом одержал вторую победу кряду, на выезде переиграв «Амур»