«Рейнджерс» постараются сохранить в команде партнёра Панарина по звену, но могут не успеть

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон необычным образом ответил на вопрос о желании клуба продлить контракт с нападающим Йеспером Фастом, который в минувшем сезоне играл в одном звене с Артемием Панариным.



«Мы намерены помешать Йесперу выйти на рынок свободных агентов, но, скорее всего, не сможем сделать ему контрактное предложение до пятницы. В этом случае он может успеть договориться с другими клубами», — сказал Гортон на клубной пресс-конференции.



В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 69 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 12 шайб и сделав 17 результативных передач при показателе полезности «+16» и 20 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету Фаста всего один матч, в котором швед не отметился результативными действиями.

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