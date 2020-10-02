«Рейнджерс» постараются сохранить в команде партнёра Панарина по звену, но могут не успеть

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон необычным образом ответил на вопрос о желании клуба продлить контракт с нападающим Йеспером Фастом, который в минувшем сезоне играл в одном звене с Артемием Панариным.
«Мы намерены помешать Йесперу выйти на рынок свободных агентов, но, скорее всего, не сможем сделать ему контрактное предложение до пятницы. В этом случае он может успеть договориться с другими клубами», — сказал Гортон на клубной пресс-конференции.
В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 69 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 12 шайб и сделав 17 результативных передач при показателе полезности «+16» и 20 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету Фаста всего один матч, в котором швед не отметился результативными действиями.
- 2 октября 2020
-
19:45
-
19:25
-
19:16
-
19:15
-
19:01
-
18:54
-
18:47
-
18:27
-
18:23
-
18:07
-
17:57
-
17:39
-
17:28
-
17:12
-
16:43
-
16:34
-
15:40
-
15:31
-
15:17
-
15:04
-
14:57
-
14:30
-
14:16
-
13:45
-
13:01
-
12:50
-
12:30
-
12:16
-
12:00
-
11:36
-
11:10
-
11:00
-
10:35
-
10:20
-
10:05