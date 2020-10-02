Красоткин: в «Сибири» три вратаря, и прерогатива тренеров решать, кто выйдет на лёд

Голкипер новосибирской «Сибири» Антон Красоткин прокомментировал домашнюю победу своей команды над нижегородским «Торпедо» (4:2).

«Самое главное — победили. Больше и добавить нечего. Для нас сейчас самое главное — это 2 очка и победа. Была ли у меня повышенная мотивация после неудачной игры в Нижнем Новгороде? Конечно. Я и предыдущий матч неуверенно сыграл. Ребята много на себя поймали бросков, сыграли строго по заданию, не дали «Торпедо» шансов забросить третью шайбу. Спасибо большое ребятам.

Месяц без игровой практики? Узнал, что буду играть, утром в день матча. Конечно, этот месяц сказывается, но мы для того и пришли в хоккей. Ситуации бывают разные. В команде сейчас три вратаря, и прерогатива тренеров решать, кто будет выходить на лёд. Нам остаётся только показывать своей игрой, кто будет достоин места в составе.

Сейв во втором периоде, когда «Торпедо» было в меньшинстве? Я не люблю выделять конкретные моменты. Сколько сделали партнёры, сколько отсекали соперников! Я видел чистые броски. Ключевым моментом было то, что мы сыграли чётко по заданию.

Впечатления от работы с Яри Каарелой? Каждый специалист даёт что-то новое. Он преподносит твою игру с нового ракурса, есть чему поучиться. Мне нравится работать с ним, потому что он подсказывает много нюансов. Много работаем над техническими элементами, над позицией в воротах. Когда сыграю в новом шлеме в цветах «Сибири»? Он уже готов, скоро. Он уже нарисован, сейчас его собирают. До середины октября он будет готов. Сам жду его», — передаёт слова Красоткина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.