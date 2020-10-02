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«Флорида» обменяла защитника Брауна в «Оттаву»

«Флорида» обменяла защитника Брауна в «Оттаву»
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» и «Оттава Сенаторз» произвели обмен, информируют пресс-службы клубов. В «Оттаву» перебрался защитник Джош Браун, взамен «Пантерз» получили право выбора в четвёртом раунде драфта 2020 года.

«Джош Браун — крупный и физически сильный хоккеист. Это защитник, который очень хорошо катается и исключительно конкурентоспособен. Он также очень хорошо блокирует броски, освобождая много места перед воротами. Мы с нетерпением ждём его появления в нашем составе», — прокомментировал обмен генменеджер «Сенаторз» Пьер Дорион.

26-летний канадский хоккеист в минувшнем сезоне забросил три шайбы и отдал пять результативных передач в 56 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+1» и 39 минутах штрафного времени. В плей-офф Браун провёл два матча, но результативными действиями не отметился.

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