«Флорида» обменяла защитника Брауна в «Оттаву»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» и «Оттава Сенаторз» произвели обмен, информируют пресс-службы клубов. В «Оттаву» перебрался защитник Джош Браун, взамен «Пантерз» получили право выбора в четвёртом раунде драфта 2020 года.
«Джош Браун — крупный и физически сильный хоккеист. Это защитник, который очень хорошо катается и исключительно конкурентоспособен. Он также очень хорошо блокирует броски, освобождая много места перед воротами. Мы с нетерпением ждём его появления в нашем составе», — прокомментировал обмен генменеджер «Сенаторз» Пьер Дорион.
26-летний канадский хоккеист в минувшнем сезоне забросил три шайбы и отдал пять результативных передач в 56 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+1» и 39 минутах штрафного времени. В плей-офф Браун провёл два матча, но результативными действиями не отметился.
- 2 октября 2020
-
21:00
-
20:43
-
20:23
-
20:00
-
19:45
-
19:25
-
19:16
-
19:15
-
19:01
-
18:54
-
18:47
-
18:27
-
18:23
-
18:07
-
17:57
-
17:39
-
17:28
-
17:12
-
16:43
-
16:34
-
15:40
-
15:31
-
15:17
-
15:04
-
14:57
-
14:30
-
14:16
-
13:45
-
13:01
-
12:50
-
12:30
-
12:16
-
12:00
-
11:36
-
11:10