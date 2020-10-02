«Вегас» представил альтернативную форму золотого цвета

У клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» появился третий комплект формы. Американская команда представила альтернативную форму золотого цвета.
Посмотреть видео можно на официальной странице «Вегас Голден Найтс» в «Твиттере».
После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Он пройдёт в удалённом режиме. Первый раунд состоится 6 октября, а раунды со второго по седьмой — 7 октября.
Право первого выбора ранее досталось «Нью-Йорк Рейнджерс», выигравшему второй этап драфт-лотереи. В первом раунде «Голден Найтс» будет выбирать под общим 29-м номером. Очередность выборов с 16-го по 31-й определилась по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.
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