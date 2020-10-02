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Воробьёв: Мозякин даже не в городе, лечится. Кулёмин занимается в зале

Воробьёв: Мозякин даже не в городе, лечится. Кулёмин занимается в зале
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:3).

«Два гола, практически три, привезли сами себе. Соперник такого не прощает, у «Автомобилиста» хорошая атака. Такого делать нельзя, отсюда и результат.

У Земчёнка микротравма, надеюсь к следующей игре выйдет. Мозякин даже не в городе, лечится. Кулёмин занимается в зале, пока может только верхнюю часть тела делать. Надеемся, что на следующей неделе подключит ноги и продолжит поэтапно готовиться», — приводит слова Воробьёва пресс-служба лиги.

Для магнитогорского клуба это поражение стало третьим в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 5 октября в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Автомобилист» 7 октября в Екатеринбурге сыграет с казахстанским «Барысом».

«Автомобилист» в гостях обыграл магнитогорский «Металлург»
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