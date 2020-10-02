«Куньлунь» подписал полноценный контракт с защитником Михаилом Сидоровым
Китайский «Куньлунь Ред Стар» подписал контракт на один сезон с защитником Михаилом Сидоровым, информирует пресс-служба КХЛ в «Твиттере». Ранее игрок находился на пробном контракте.
Напомним, с 23-летним игроком обороны расторг контракт ярославский «Локомотив». В минувшем сезоне Сидоров провёл 21 матч за основную команду «железнодорожников» и набрал три (1+2) очка при показателе полезности «-6».
Сидоров — обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» (сезон-2017/2018). В КХЛ защитник провёл 153 матча, набрав 18 (3+15) очков. Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2017 года.
В нынешнем сезоне китайский клуб занимает последнее, двенадцатое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 3 очка в 10 матчах.
Российский форвард «Сент-Луиса» перешёл в «Куньлунь»
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