Кошелев: «Металлург» хорошо играл весь матч, но пропустил две контратаки

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Семён Кошелев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:3).

«Хочу сказать, мы хорошо играли весь матч, бывало запирали соперника на долгое время. К сожалению, пропустили две контратаки, там были ненужные ошибки.

Какая из двух заброшенных в последних матчах шайб мне по душе больше? Знаете, и тот, и тот гол хороши, они оба мне нравятся. Первый после хорошей комбинации, это непросто сделать. Во втором мне Яковлев отдал просто на пустые ворота. Все голы нравятся, но ещё больше нравится, когда они приносят победу», — приводит слова Кошелева пресс-служба лиги.

Для магнитогорского клуба это поражение стало третьим в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 5 октября в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Автомобилист» 7 октября в Екатеринбурге сыграет с казахстанским «Барысом».