Йордан: у «Амура» было много моментов в матче со СКА, такие поражения даются тяжело

Защитник «Амура» Михал Йордан прокомментировал результат матча со СКА. Петербургская команда одержала победу со счётом 3:1.

«Неплохой матч сегодня провели. Проиграли, но у нас было очень много голевых моментов. Такие поражения даются тяжело, но надо двигаться дальше. Нужно было забивать первый гол пораньше, тогда матч сложился бы по-другому.

Мы боролись до конца, хотели перевести игру в овертайм. У СКА были очень хорошие контратаки, их молодые игроки быстро катаются. Не хочу жаловаться, но для меня был очень тяжёлый матч. Первые 20 минут были совсем сложными, во втором периоде стало немного получше. Могу вернуться к хорошей форме только через работу», — приводит слова Йордана пресс-служба лиги.