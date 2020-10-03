Вайсфельд: в СКА собран хоккейный генофонд страны. Там шикарные условия для молодёжи

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал тот факт, что в КХЛ средний возраст игроков опустился ниже 27 лет.
«Скажем честно, что причина № 1 — это пандемия. Ведь, когда СКА ставит рекорды лиги, выпуская на матчи состав со средним возрастом 21 год, это тоже влияет на, так сказать, «среднюю температуру тела по больнице». Вторая причина — потолок зарплат.
Искренне надеюсь, что нынешний непростой сезон откроет глаза руководителям клубов, что молодым можно и нужно доверять, что их можно ставить в состав совершенно безболезненно. Понимаю, когда ситуация стабилизируется, их уже не будут заявлять в столь гигантских масштабах, но они начнут появляться в командах. Выбор между перспективным юниором и возрастным игроком, который едет с ярмарки и уже не показывает прежний уровень, станет более очевидным.
Кто особенно впечатляет из выступающих в КХЛ юниоров? О Чинахове мы уже говорили. Если продолжать тему «ястребов», очень нравится 19-летний защитник Чистяков. До сих пор не понимаю, как Уфа отдала такого игрока прямому конкуренту.
Ну и, конечно, целая группа молодых «армейцев». В пятницу смотрел их матч в Хабаровске. Это же как в футболе «Сочи» сыграл с «Ростовом». Только там был разгром — 10:1. А тут СКА умудряется обыгрывать клубы КХЛ молодёжным составом! Это говорит действительно о высоком уровне подготовки юниоров. Конечно, все они действительно очень талантливые. В Питере сейчас собран хоккейный генофонд страны. Там шикарные условия для развития молодёжи. Вот она себя и проявляет», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
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