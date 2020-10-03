Вайсфельд: минскому «Динамо» как раз и не хватало именно такого человека, как Клинкхаммер

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд оценил выступление минского «Динамо» в нынешнем сезоне. В 11 матчах регулярного чемпионата белорусский клуб набрал 17 очков.

«Там состав действительно собрался более мощный, чем в прошлые годы. Легионеры играют очень прилично, особенно велика роль Клинкхаммера. Не просто так канадца капитаном назначили. Роб очень полезные функции выполняет, просто неоценимый вклад вносит в команду. Он же всегда был вожаком, не зря имел в НХЛ кличку Полковник. Белорусской команде как раз и не хватало именно такого человека.

Плюс в Минск вернулось много молодых ребят, которые поиграли за океаном. То есть сейчас «Динамо» строит селекцию примерно так же, как «Барыс» в прошлые годы. Разница только в том, что в Казахстане доморощенные игроки уже заматерели и не собираются покидать клуб. А вот белорусы могут опять улететь за океан, когда пандемия закончится и всё в привычную колею войдёт. Пока похоже, что они к нам только переждать следующий сезон приехали», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».