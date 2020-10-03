«Авангард» и ЦСКА лидируют в КХЛ по количеству заблокированных бросков за матч

Омский «Авангард», «Барыс» и хабаровский «Амур» — лидеры КХЛ по количеству заблокированных бросков в среднем за матч, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей» со ссылкой на данные программы InStat. По этому показателю лучшим клубом на Западе является ЦСКА.

Восточная конференция

1. «Авангард» — 17.9

2. «Барыс» — 17.0

3. «Амур» — 16.4

4. «Трактор» — 15.6

5. «Автомобилист» — 14.5

6. «Нефтехимик» — 14.3

7. «Куньлунь» — 14.3

8. «Салават Юлаев» — 13.3

9. «Торпедо» — 13.3

10. «Сибирь» — 13.3

11. «Ак Барс» — 12.9

12. «Металлург» — 11.3

Западная конференция

1. ЦСКА – 15.9

2. «Витязь» — 15.4

3. «Динамо» Р – 14.6

4. «Сочи» — 14.2

5. «Локомотив» — 13.7

6. СКА – 13.1

7. «Динамо» М – 12.9

8. «Спартак» — 12.7

9. «Северсталь» — 11.4

10. «Динамо» Мн – 10.7

11. «Йокерит» — 10.0