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«Авангард» и ЦСКА лидируют в КХЛ по количеству заблокированных бросков за матч

«Авангард» и ЦСКА лидируют в КХЛ по количеству заблокированных бросков за матч
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард», «Барыс» и хабаровский «Амур» — лидеры КХЛ по количеству заблокированных бросков в среднем за матч, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей» со ссылкой на данные программы InStat. По этому показателю лучшим клубом на Западе является ЦСКА.

Восточная конференция

1. «Авангард» — 17.9
2. «Барыс» — 17.0
3. «Амур» — 16.4
4. «Трактор» — 15.6
5. «Автомобилист» — 14.5
6. «Нефтехимик» — 14.3
7. «Куньлунь» — 14.3
8. «Салават Юлаев» — 13.3
9. «Торпедо» — 13.3
10. «Сибирь» — 13.3
11. «Ак Барс» — 12.9
12. «Металлург» — 11.3

Западная конференция

1. ЦСКА – 15.9
2. «Витязь» — 15.4
3. «Динамо» Р – 14.6
4. «Сочи» — 14.2
5. «Локомотив» — 13.7
6. СКА – 13.1
7. «Динамо» М – 12.9
8. «Спартак» — 12.7
9. «Северсталь» — 11.4
10. «Динамо» Мн – 10.7
11. «Йокерит» — 10.0

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