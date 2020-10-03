«Куньлунь» подписал однолетний контракт с Алексеем Торопченко

Нападающий системы «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар», информирует пресс-служба КХЛ в «Твиттере». Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон. Форвард будет выступать за китайский клуб на правах аренды.

Прошедший сезон Торопченко провёл в фарм-клубе «блюзменов» — «Сан-Антонио Рэмпейдж». Принял участие в 59 встречах АХЛ, забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «-13» и 21 минуте штрафного времени.

Торопченко был задрафтован «Сент-Луисом» в четвёртом раунде драфта-2017 под общим 113-м номером. В настоящий момент высшим достижением воспитанника московского «Динамо» является победа в плей-офф юниорской хоккейной лиги Онтарио в 2019 году.