Вайсфельд — о шайбе Кутейкина: это его главный козырь, ничем другим он особо не выделяется

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал гол защитника «Спартака» Андрея Кутейкина от своей синей линии в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:5).
«В первую очередь это отсутствие концентрации у вратаря ЦСКА. Как бы ни хвалили Кутейкина за дальнобойность, вина за шайбу, пропущенную из чужой зоны, лежит на вратаре. И оправданий этому просто нет.
Ну ты же прекрасно знаешь, что за «Спартак» играет Кутейкин, а, допустим, за «Авангард» — Чудинов. Знаешь, на что они способны, два-три раза за матч тебя обязательно проверят. Получают шайбу, никто им особо не мешает, потому что до ворот еще далеко. Ну просто будь готов к броску, ты же опытный голкипер!
В дальних бросках есть хитрость. Если шайба опустится на лед прямо перед вратарем, то отскок будет непредсказуемым, поэтому в таких случаях надо просто играть на выходах, не давать шайбе на лед опускаться. Это сократит угол обстрела и минимизирует возможность резкого изменения траектории броска. Но для этого вратарь, опять же, должен быть сконцентрирован.
Почему остальные защитники не решаются так проверять вратарей? Во-первых, у Кутейкина очень сильный бросок, шайба до ворот долетает. Во-вторых, это его главный козырь, ничем другим он особо не выделяется. В-третьих, Андрей уверен, что бросит издалека точно по воротам. Пусть голкипер эту шайбу отобьет, но это может стать началом атаки. Главное — проброса не будет. Ведь многие опасаются из своей зоны даже по пустым воротам бросать из-за риска промахнуться и сделать проброс. А Кутейкин практически всегда попадает в створ и, соответственно, команду такими бросками не подводит», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
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